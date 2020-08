A la caza de la Bota de Oro

La Bota de Oro es el trofeo que se le entrega al mayor goleador de la máxima categoría en las distintas ligas europeas.

En este atípico año futbolistico hay tres jugadores en disputa. A la cabeza estaba el Polaco del Bayern Munich Robert Lewandowsky, quien al termino de la Bundesliga cerró el contador en 34 goles, pero este fin de semana, Ciro Immobile ya lo alcanzó, el actual lider de goleo de Italia marcó un triplete ante el Hellas Verona que lo colocan también con 34 tantos pero con dos partidos por disputar -el próximo miércoles la Lazio se mide ante el ya descendido Brescia y cierran el domingo frente al Napoli-, con un gol más que marque Immobile bastaría para llevarse el máximo reconocimiento que un goleador europeo pueda tener en su carrera.

Si Ciro no pudiera anotar en los dos juegos restantes, el galardón sería para Lewandowsky, eso se debe a que desde la temporada 2017-18 el premio ya no se comparte, no puede haber dos triunfadores. En caso de empate, el criterio que define al ganador es aquel que menos minutos jugados tenga en la cancha y ahí el polaco lleva mano. Lewandowsky acumuló en el año futbolistico en alemania con el Bayern Munich 2,762 minutos, mientras que Ciro Immobile lleva 2.995 y contando, por lo que el “Tano” está obligado a anotar para ganar.

El tercero en disputa es Cristiano Ronaldo, el portugués está a 3 goles de distancia, lo que hace pensar que ya con el título en la bolsa, la Juventus buscará jugar para que CR7 de pelea por la Bota de Oro, los partidos que le restan a la “Vecchia” son ante el Cagliari y la Roma.

Quizá muchos se preguntarán por Lionel Messi, el argentino marcha en quinto lugar con 25 goles, abajo de Timo Werner que suma 28.

La Bota de Oro busca dueño y huele que se queda en Italia.

POR: Luis Enrique Alfonzo

@LEAdeportes