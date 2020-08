A Messi le sale una nueva novia inglesa

México. Manchester United toma la delantera para fichar al astro argentino Lionel Messi ya que ha ordenado empezar las gestiones con el Barcelona, según ha informado “Deportes Cuatro”.

“El Inter de Milán suspira por el 10 argentino plantéandole un proyecto deportivo ambicioso, el Manchester City cuenta con Pep Guardiola y Kun Agüero para poder convencerle, pero lo cierto es que el Manchester United sería el mejor situado ya que tiene capacidad financiera para afrontar el supuesto fichaje y poder pagarle lo que cobra en el FC Barcelona”, señala el medio deportivo.

“De momento, todo son especulaciones que siguen siendo alimentadas por el tenso silencio que se ha impuesto el astro argentino y, si sale del club, en la ‘pole’ de la carrera por hacerse con sus servicios sería el Manchester United.

El conjunto que dirige Pep Guardiola no tira la toalla y no quiere pasar la oportunidad de fichar a Leo Messi. El club citizen está haciendo cuentas para estudiar la viabilidad económica que tendría la operación, según ESPN. Pero el City sabe que lo primero que tendía que pasar es que Messi diese un paso al frente y dijera públicamente que su etapa en el club azulgrana ha tocado a su fin. La otra opción que barajan sería esperar hasta la próxima temporada y confiar en que Messi no renovase para llegar libre”, finaliza la noticia.