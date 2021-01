Alavés vs Real Madrid en vivo | LaLiga de España

Sigue las acciones en vivo del partido Alavés vs Real Madrid aquí.

Sin margen de error y con Zinedine Zidane cuestionado por dos empates en los últimos cinco partidos en liga y una de las peores derrotas en su historia tras haber sido eliminados de la Copa del Rey por el Alcoyano de la Segunda División B de España, el Real Madrid enfrenta en Mendizorroza al Alavés que está acariciando los puestos de descenso. Para los merengues es vital sumar tres puntos, ya que se encuentran a cuatro del Atlético de Madrid del Cholo Simeone que tiene dos partidos menos.

Será el décimo enfrentamiento entre estos dos equipos. El Madrid domina el historial con siete victorias por tan solo dos triunfos del Alavés —el último de ellos— apenas hace unos meses cuando lograron imponerse en Valdebebas con marcador de 1-2.

“Esto no es una vergüenza; la responsabilidad es mía y la asumo; no vamos a volvernos locos”, aseguró Zidane tras perder en la prórroga 2-1 contra el Alcoyano. No obstante, el fracaso de media semana tiene a los merengues en una fuerte crisis de identidad. Incluso los medios de la capital española calificaron la derrota merengue como “un bochorno histórico”. Algunos incluso, sugieren que el ciclo de Zidane terminó. Pero el técnico galo no está dispuesto a dimitir y apostará todas sus cartas a la UEFA Champions League y LaLiga.

También delicada es la situación del equipo de Pablo Machín, el Alavés acaba de perder a media semana 2-1 contra el Sevilla, suma apenas 18 puntos y se encuentra peleando en la parte baja de la clasificación.

<b>Blanca incertidumbre y el sueño de Mbappé</b>

Entre posibles altas y bajas, parece que el Madrid prepara el camino para una renovación de plantilla. Justo esta semana se destapó la posible venta de Vinicius Junior, hace un tiempo la gran apuesta de Florentino Pérez, pero que ha recibido más críticas que elogios desde que porta la playera blanca. En el radar merengue se encuentra como prioridad Kylian Mbappé, quien hasta el momento ha decidido no renovar con el París Saint-Germain y que en múltiples ocasiones se ha declarado fanático de los galácticos y del propio Zidane.

Además del internacional galo del PSG, el Madrid podría incorporar gratis en verano al austriaco David Alaba, quien ha decidido no continuar con el Bayern Múnich y que podría terminar jugando próximamente en la liga española bajo las órdenes de Zinedine Zidane.