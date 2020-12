Alguien miente en Boca Juniors. ¿Será Juan Román Riquelme?

El regreso de Juan Román Riquelme a Boca Juniors fue acompañado por la épica conquista de la liga, pero la calma que esto debía traer parece acabarse cada vez que hay que iniciar una negociación contractual.

Recordemos que todas las decisiones relacionadas con el futbol del club, dependen absolutamente del vicepresidente Riquelme y su Consejo de Futbol, integrado por Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

La renovación del exjugador de la Juventus, Manchester United y West Ham, Carlos Tévez, estuvo enmarcada por el señalamiento de que cuando llegaron Carlitos era un ex jugador. Con Pol Fernández no hubo acuerdo y, aunque su préstamo vence hasta diciembre, el volante que pertenece al Cruz Azul de la Liga MX no es tomado en cuenta a pesar del buen rendimiento mostrado. Ahora, Julio Buffarini se suma a la lista de negociaciones conflictivas.

Desde el club aseguran que la enviaron una propuesta al lateral derecho, cuyo contrato vence en junio del 2021. La cuál consistiría de una extensión del vínculo por dos años más, justo lo que el futbolista solicitó en agosto cuando se le planteó una oferta por solo 12 meses más.

¿Cuál es el problema? Que desde el entorno del futbolista, quien mañana será titular ante el Inter de Porto Alegre, aseguran que no les ha llegado ningún ofrecimiento. Así que de esta manera comienza una nueva novela con sede en La Bombonera con Riquelme y su grupo de ex jugadores como los protagonistas.