Andrés Guardado ya piensa en el retiro

Andrés Guardado se ha convertido en una figura histórica en la Selección de México y en los equipos donde ha militado ha dejado huella, el “Principito” comentó que aún tiene fuerza para llegar a Catar 2022, pero ya ve de cerca el retiro.



“Es claro que estoy más pa´allá que pa´acá”, así se refirió el mediocampista del Betis de Sevilla y agregó que está en los últimos años de carrera y su edad n evidencia esa situación, pero dejó claro que tiene fuerza para seguir jugando y buscará un lugar en el mundial de Catar 2022.



“Tengo ese objetivo muy claro, jugar un mundial más, no lo he escondido nunca, es mi objetivo estar ahí, después que mis piernas, mi nivel y el entrenador cuente conmigo es otra cosa pero de que voy a pelear por estar ahí no lo pongo en duda”, afirmó el jugador mexicano.

Los cambios de la Selección Mexicana en el medio campo

La exitosa carrera de Andrés Guardado en Europa

Guardado desde su debut con el Atlas mostró grandes cualidades, tanto que llamó la atención de argentino Ricardo Antonio La Volpe, entrenador en aquella época de la Selección Azteca en 2006.

Un año después, el jugador promesa de México fichó con el Deportivo la Coruña, tras jugar cinco campañas su paso por el equipo blanquiazul dejó un descenso y un ascenso, factor que le valió el reconocimiento de la afición del cuadro español.

En 2013 se fue al Valencia, donde tuvo un paso discreto, un año más tarde se puso la playera del Bayer Leverkusen, en el verano del 2014 llegó al PSV Eindhoven donde se convirtió en ídolo para la afición de “Los Granjeros”, con el club ganó dos ligas en 2014 y 2015, además de la Supercopa de los Paises Bajos en dos oportunidades.

Guardado se fue como estrella del PSV e hizo malestar para regresar a España, pero ahora con el Betis de Sevilla, equipo donde milita desde el 2017.