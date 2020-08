Bielsa no se mueve de Leeds

Por: Guillermo Santisteban (@santistebang)

Luego de conseguir el ascenso a la Premier League, Marcelo Bielsa ha decidido quedarse un año más en el equipo.

El técnico argentino llegó a un acuerdo total con el presidente, Andrea Radrizzani, para renovar su contrato por una temporada más, como ha hecho siempre desde que entró en el banquillo de Leeds.

El plantel ya se reunió en el centro de entrenamiento de Thorp Arch, para iniciar la pretemporada desde el jueves pasado luego de unas breves vacaciones. No se sabe si Bielsa, a pesar no haber prologado su contrato, estuvo o no en la práctica, ya que Leeds no publicó ninguna foto del rosarino ni de los trabajos en campo.

All 😁 on first day back! pic.twitter.com/jzbk8SrSh8 — Leeds United (@LUFC) August 13, 2020

La Premier League comenzará el sábado 12 de septiembre su temporada 2020-2021.