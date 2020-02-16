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Bayern Munich golea como visitante

Bayern Munich anota 3 goles en los primeros minutos para llevarse el triunfo ante Colonia

Por: Azteca Deportes

Colonia vs Bayern Munich

Reuters | Colonia vs Bayern Munich

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Colonia vs Bayern Munich

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Colonia vs Bayern Munich

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