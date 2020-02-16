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Bayern Munich golea como visitante
Bayern Munich anota 3 goles en los primeros minutos para llevarse el triunfo ante Colonia
Reuters | Colonia vs Bayern Munich
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