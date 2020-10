Loris Karius debuta en el “Viernes Botanero”

El portero alemán Loris Karius, protagonista en la Final de la Champions de 2018 y recordado por sus grandes errores ante el Real Madrid, ahora busca tomar revancha en la Bundesliga, el guardameta de 27 años fue cedido por el Liverpool al Union Berlin, equipo que enfrenta al Mainz 05 en el tradicional “Viernes Boanero”, partido que podrá disfrutar en punto de las 13:20 por las plataformas de Azteca Deportes.

Loris Karius fue prestado al Besiktas durante las últimas dos temporadas, sin embargo el conjunto turco no hizo válida la opción de compra, regresando al conjunto de los Reds , sin embargo su técnico Jürgen Kloop no quiere saber de él y no fue contemplado para seguir en el equipo.

Es por ello que el arquero alemán llegó a un acuerdo con el Union Berlín por lo que resta de la temporada, buscando adueñarse de la titularidad de la portería del equipo dirigido por Urs Fisher, esperando debutar este “Viernes Botanero”.

A su regreso a la Bundesliga, Loris Karius se mostró motivado por este nuevo reto:

“Hola queridos amigos del Union Berlin. Estoy encantado de estar aquí. Tengo muchas ganas de estar y debutar con el equipo. Espero que tengamos una gran temporada”

“Me alegra mi nuevo puesto en Berlín. Estoy feliz por jugar de nuevo en la Bundesliga”, afirmó Karius.

Loris Karius conoce perfectamente la Bundesliga, pues fue ahí comenzó su carrera profesional, debutando en 2012 con el Mainz 05 y tras 4 años con el equipo y sus grandes actuaciones (96 partidos, 124 goles en contra) provocó que el Liverpool pagara 6 millones por hacerse con sus servicios en 2016.

Ahora Loris Karius busca reivindicar su carrera en una de las mejores ligas del planeta, la Bundesliga que esta temporada será transmitida por las pantallas de Azteca Deportes.

Por Damián Martínez/Azteca Deportes