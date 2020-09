¡Otro grande de Alemania buscó a Ricardo Osorio!

Ricardo Osorio, ex defensa mexicano campeón de la Bundesliga con el Stuttgart reveló que pudo llegar a otro grande de la Bundesliga.

“Primero me quería el Schalke, antes del partido contra Argentina en el mundial de Alemania 2006 me dijeron eso, pero se cayó la negociación porque contratar a Rafinha que tenía 18 años, cuando me enteré dije, bueno la vida sigue”, expresó en exclusiva para Azteca Deportes.

Luego de la Copa del Mundo de Alemania 2006, el objetivo era claro y su representante buscó un equipo de la Bundesliga, aunque aseguró que fue difícil la negociaciones.

“Nos pusieron un pizarrón y nos dijeron esta cantidad sería, pero yo (Ricardo Osorio) quería ganar más y un directivo me dijo que demostrara mi capacidad para que subieran el sueldo, y ya salimos de la reunión con cuatro año de contrato”, comentó.

EL IDIOMA

“Me costó mucho trabajo porque ni hablaba inglés, ni hablaba muy bien el español (risas) me pusieron un maestro que ahora es un gran amigo, a Pavel Pardo se le facilitó mucho, él ya hablaba inglés, curiosamente cuando se fue (Pavel Pardo) hablé mejor el alemán, y es lógico ya con nadie hablaba español”, aseguró.

Osorio permaneció con los Suabos hasta la temporada 2009-2010, jugó 71 partidos y marcó un tanto y fue campeón de la Bundesliga en la temporada 2006-2007.