Carlos Izquierdoz protagonizó pelea con un compañero de Boca Juniors

Hace mucho que en Boca Juniors no hay paz. De pronto parece que vuelve la calma, sobre todo tras la goleada por 7-1 a Vélez Sarsfield y el empate en el clásico contra River Plate. Pero cualquier falla provoca un sismo al interior del club y una derrota parece una tragedia. Eso pasó el domingo tras caer contra Talleres de Córdoba. A grado tal creció la tensión, que Frank Fabra cacheteó a Carlos Izquierdoz en plena cancha.

El lateral colombiano reaccionó así ante un airado reclamó del central, ex de Santos Laguna, para que de nueva cuenta el cuadro xeneize esté en boca de todos. Tanto por su pobre funcionamiento dentro de la cancha, como por las decisiones del entrenador Miguel Ángel Russo y por encima de todo, el encontronazo entre los defensores.

No era el lugar: Jorge Ribolzi

Jorge Ribolzi, es un histórico de Boca Juniors. El Ruso defendió la camiseta bostera tanto como jugador, como auxiliar técnico y como entrenador. Hombre de carácter recio y con códigos de antaño, habló en entrevista para el programa “Cómo te va” de Radio Continental y dio su parecer sobre este incidente.

“Lo que pasó ayer con Izquierdoz y Fabra son cosas que suceden, pero en otro lugar. Es inadmisible que pase dentro de la cancha. Si yo soy Fabra no haría lo que hizo, lo haría en otro lugar. No me preocupa la discusión, a veces es necesaria en el futbol”, contó el ex futbolista.

Pero después, el ex ayudante de Alfio Basile le entró con los tacos por delante al colombiano Fabra al contar lo que él hubiera hecho: “si soy Izquierdoz, desde el túnel al vestuario lo voy agarrando a trompadas a Fabra. Pero no en la cancha como sucedió”, se explayó sin miramientos Ribolzi.

Sobre la manera de jugar del equipo que dirige Miguel Ángel Russo, aseguró el equipo no encuentra el funcionamiento que mostró en el primer tramo del 2020 cuando conquistaron la Súper Liga argentina tras la llegada de Russo, quien relevó a Gustavo Alfaro y dirigió al equipo en los últimos siete partidos de ese campeonato. Además de asegurar que el equipo no es confiable en la cancha.