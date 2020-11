Ex jugador de la Juventus tachó de ‘ignorante’ a Cristiano Ronaldo

Pasquale Bruno es considerado en Europa como uno de los jugadores más violentos de la historia. El italiano protagonizó algunas broncas en la Serie A por no controlar su temperamento. Bruno defendió los colores del Lecce, Como, Juventus, Torino y Fiorentina, también jugó en Escocia e Inglaterra, formó parte de las selecciones inferiores y disputó los Juegos Olímpicos.



El ex jugador de la ‘Vecchia Signora’ entre 1987 y 1990 criticó fuertemente a Cristiano Ronaldo por su poca integración en Italia durante una entrevista que brindó a ‘Tiki Taka’: “Es un ignorante. Lleva dos años en Italia y todavía no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos”.

En una ocasión, Roberto Baggio se refirió a él como “una bestia que no debería pisar un campo de futbol”. Luego de un codazo sobre Pierluigi Casiraghi fue expulsado al intentar agredir a un árbitro, Bruno fue suspendido ocho partidos y se ganó el sobrenombre de “Animale”. Al final de su carrera el periodista Adalberto Bortolotti lo describió así: “Pasquale no ha sido un violento, si no un exhibicionista de la violencia”.