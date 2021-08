Jugador de Tigres disputará la Champions League

Danilo Arboleda, defensa colombiano de los Tigres de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León, se desempeña actualmente en el equipo Sheriff Tiraspol de Moldovia, equipo que logró su clasificación esta temporada a la UEFA Champions League.

El 2019 fue el año en que los Tigres decidieron adquirir los derechos federativos de Danilo Arboleda; sin embargo, jamás jugó con el cuadro nuevoleonés, sino que se quedó en Colombia con el equipo La Equidad y después salió al Deportivo Pasto, de donde dio el salto al balompié europeo.

El Sheriff Tiraspol logró imponerse al Dinamo de Zagreb en la ronda de playoffs para clasificar a la Liga de Campeones de Europa, en una serie de dos partidos en los cuales primero se impusieron 3-0 como local y luego en la visita cerraron la cortina para firmar un 0-0 que les dio la victoria en el marcador global.

Previo a su fichaje con el cuadro felino, Danilo Arboleda hizo su debut en el 2015 con el Deportivo Cali donde alzó el campeonato del Torneo Apertura ese mismo año. Luego llegó a los Patriotas Boyacá y finalmente al América de Cali, donde fue visoreado por Tigres.

¿Llegará Danilo Arboleda a Tigres?

Luego de su buen desempeño en la liga colombiana, Danilo Arboleda pensó que podía ser tomado en cuenta para que los Tigres le dieran cabida en el plantel; sin embargo, esto no ocurrió y terminó emigrando a Moldovia, donde quedó campeón y pudo disputar un boleto al torneo más importante a nivel de clubes, el cual ganó su equipo recientemente.

“Lo de Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo, vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no, estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, si no tocará quedarme acá", posteó hace tiempo en sus redes sociales.