Guardiola a los pies de Zidane

Pep Guardiola reconoció el gran trabajo de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. El técnico del Manchester City aseguró que el francés ha conquistado España ahora como estratega.

“Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos ligas al Barcelona con el Barca en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad”, dijo Pep en una charla con DAZN.

Guardiola no se guardó nada al hablar de Zizou. El español reiteró sus elogios a la labor de Zidane como director técnico y reconoció que se quedó con las ganas de jugar al lado del francés.

“Como jugador fue, buah ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al futbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegra mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el futbol que le vayan bien las cosas a gente como él”.

El catalán no hace confianza por el 2-1 a favor en los octavos de final de la Champions porque sabe que si hay un equipo que le puede dar la vuelta al juego, es el Real Madrid de Zidane.

“Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para pasar. No hay que pensar demasiado en las ventajas que tenemos. Conocen esta competiciones y las saben jugar”, concluyó Pep.

Manchester City y Real Madrid chocarán en Londres este viernes 7 de agosto, en la vuelta de los octavos de final del torneo europeo.