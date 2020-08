Neymar suplica de cara a la Final de Champions League

El próximo domingo el delantero brasileño Neymar tendrá una oportunidad única en su carrera, para buscar ser considerado como el mejor del año 2020. El desafío será brillar en la Final de la Champions, en la que su equipo, el PSG se mida ante el Bayern Munich.

Neymar nunca ha sido reconocido como el mejor jugador del mundo, ni por el premio que otorga la FIFA con el The Best, ni con el Balón de Oro de la revista France Football.

Por esta atípica temporada, el Balón de Oro no se dará, pero hasta la fecha el The Best sigue firme en su entrega, siendo la ocasión ideal para que Neymar lo gane y cumpla uno de sus objetivos fijados cuando decidió firmar por el PSG.

El brasileño dejó en parte el Barcelona, pues teniendo de compañero a Lionel Messi, difícilmente podría opacarlo, por lo que el proyecto del París fue el ideal para brillar y alcanzar sus metas, aunque la revelación Mbappé terminó por sacarlo de la jugada en 2019.

Ahora el francés Kylian Mbappé también aspira al mismo galardón, por lo que internamente tendrán una competencia primero por darle el título de Champions League a su club, y luego de brillar en el partido para ser considerado como el mejor del año.

Neymar no tendrá un mañana y deberá sacar todos sus recursos técnicos y dejar de lado la dramaturgia que también le ha caracterizado.