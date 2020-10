Real Madrid sin capitán para la Champions League

Sergio Ramos se perderá el encuentro del miércoles ante Shakhtar Donestk, por una molestia física que lo obligó a ausentarse del entrenamiento de esta mañana.

Tras la práctica, el entrenador Zinedine Zidane explicó la situación de Ramos: “Sergio tiene un problema y de momento no se ha entrenado esta mañana con nosotros. No queremos arriesgar, tiene molestias. Veremos mañana pero no pudo entrenar con normalidad”.

En el conjunto merengue existe preocupación por no contar con su líder en la defensa para el debut de esta temporada en Champions League. El guardameta Thibaut Courtois señaló que: “es el capitán y claro que se le echará de menos. Nuestra plantilla es muy amplia, y sino puede jugar hay gente más que capacitada”.

El brasileño Eder Militao es el mejor perfilado para suplir a Ramos, acompañando a Raphael Varane en la defensa central. El otro zaguero que tiene Real Madrid es Nacho, pero él probablemente juegue como lateral derecho, debido a las bajas confirmadas de los dos naturales en esta demarcación: Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.

Martin Odegaard, Eden Hazard y Mariano Díaz también se perderán por lesión el duelo ante el cuadro ucraniano.

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes