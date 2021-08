Chelito Delgado adelantó la salida de Lionel Messi de Barcelona

Este jueves se confirmó que Lionel Messi no seguirá con el Club Barcelona, hecho que se especulaba podría ocurrir, por lo que el propio jugador mencionó el verano pasado y por lo que dio a conocer el jugador César Chelito Delgado.

Con 34 años de edad y una trayectoria que nació en el Barcelona y en el alcanzó todo lo posible a nivel de clubes, tendrá que seguir su carrera en otro club; aunque todos lo quieren, pocos podrán satisfacer sus pretensiones.

Ese es también el motivo por el cual se va del Barcelona: las altas exigencias que no puede satisfacer el equipo y que romperían con los reglamentos económicos y estructurales.

Messi ya se quería ir del Barcelona: El burofax envíado a la directiva

Pese a que el Barcelona acota que “obstáculos económicos y estructurales” detuvieron su renovación en el equipo catalán, es una realidad que Messi ya quería marcharse, pues el año pasado, durante el verano confirmó en una entrevista que envió un burofax al equipo para solicitar su liberación.

Ese burofax no tuvo éxito, pues podría despertar una batalla legal entre la escuadra blaugrana y el jugador, por lo que Messi y sus abogados decidieron resistir y no terminar en pleito en el equipo en el que ganó todo.

— César Delgado (@ChelitoDelgado) July 3, 2020

Messi confirmó en entrevista sus ganas de irse del club

Recalcó a Goal durante el mes de septiembre, que estaba cansado y pensaba que era el momento de partir y darle el lugar a gente joven.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires”, comentó Leo Messi.

Chelito Delgado había adelantado que Messi se iba del club

Pero antes del burofax y de la entrevista en la que aceptó Messi sus ganas de partir, César Chelito Delgado, había publicado en redes sociales, que Messi se iba.

Su tuit le dio la vuelta al mundo, pues al ser argentino y tener una cierta relación de amistad con Messi, parecía que el jugador en realidad sabía algo.

Chelito explicó el motivo de su tuit diciendo que Messi se iba

Ante el escándalo, Chelito explicó que solo lo hizo pensando que a su juicio, Messi en algún momento se iría del club y reveló que hasta de las oficinas del Barcelona le hablaron, aunque no les quiso contestar las llamadas.

“En algún momento se va a ir, no va a jugar toda la vida en Barcelona. Eso lo puse porque estaba viendo las noticias y todos hablaban de que Messi se iba. Sinceramente no sé nada, en algún momento se va a ir del Barcelona”.