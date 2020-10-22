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Fútbol

Hirving Lozano tiene descalabro internacional en el inicio de la Europa League

El mexicano Hirving Lozano y su equipo Nápoles salió con la derrota este jueves en casa, ante el equipo AZ Alkmaar de Holanda; fue la primer fecha de la Europa League.

Hirving Chucky Lozano

Escrito por: Azteca Deportes

El AZ Alkmaar de Holanda, salió con la victoria en el estadio de San Paolo, tras vencer por la mínima al Nápoles, en el encuentro de la primera jornada del Grupo E de la Liga Europa que completan el Rijeka y la Real Sociedad.

El conjunto de Gennaro Gatusso fue incapaz de dar la vuelta a la desventaja que lograron los visitantes con un gol de Dani de Wit a los 57 minutos del partido, marcando el inicio de la competencia por un duro descalabro, pues además se dio en casa.

El representante italiano se estrelló contra el orden de su rival, que presentó un total de 13 bajas, debido a contagios de coronavirus, lo que al final no pesó en la cancha.

Hirving Lozano arrancó el encuentro

El mexicano Hirving “Chuky” Lozano estuvo desde el inicio en el campo, en donde no pudo marcar ni ser determinante para los celestes.

Lozano dejó el encuentro a los 60 minutos, para darle paso a Lorenzo Insigne, quien no pudo anotar y cambiar el rumbo del compromiso.

AZ Alkmaar cuidó su ventaja

El equipo visitante no se vio del todo bien en el encuentro, pues apenas logró 2 remates al arco, ante 6 de los locales, además tuvo un pobre 27 por ciento de posesión del esférico.

Inclusive realizar 12 faltas, teniendo que frenar por todas las vías al rival, fórmula y estrategia que les resultó.

FUENTE: EFE

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