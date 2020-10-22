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Fútbol

‘Chucky’ Lozano se estrena en la Europa League ante un viejo conocido

La confianza de Gennaro Gattuso para el mexicano ‘Chucky’ Lozano ya generó cuatro goles en la Serie A en esta temporada, y ahora apunta a seguir con esa tendencia goleadora.

Hirving Lozano celebrando gol ante Atalanta



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Escrito por: Emilio Espinosa

Hirving Lozano comienza una nueva etapa con el Napoli, pero esta vez lo hará en la UEFA Europa League ante el AZ Alkmaar de Holanda, un rival que conoce a la perfección, puesto que contra ellos, marcó su primer gol en Europa.

Este jueves el escenario será diferente, pero el rival no y el 'Chucky' tendrá la mira puesta en el marco contrario con la intención de repetir una anotación como lo hizo en su debut con el PSV en agosto del 2017.

Hirving Chucky Lozano PSV
Hirving Chucky Lozano PSV|PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

Para esta ocasión, Lozano llega con un gran ritmo de juego y ha marcado cuatro goles en dos encuentros en la Serie A de Italia, el último de ellos fue ante el Atalanta y tal parece que recuperó la confianza de su técnico Gennaro Gattuso.

El Napoli consiguió acceder a este campeonato, luego de vencer a la Juventus en la Final de la Copa de Italia, y se instaló como cabeza de serie del Grupo F junto a la Real Sociedad, el AZ Alkmaar y el Rijeka de Croacia.

El mexicano jugará por primera vez la fase de grupos de la UEFA Europa League y al igual que los 48 equipos de la competencia, tiene como objetivo llegar hasta la Gran Final en el estadio de Gdansk (Polonia) del 26 de mayo del 2021.

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