Debería ganar el balón de oro: Lewandowski

Ciudad de México.- ¡Modesto! Robert Lewandowski aseguró que él debería de ser quien gane el Balón de Oro, pues considera que un jugador que ganó las copas y consiguió los récords que él logró en este año futbolístico, es el firme candidato a ese galardón.

Para mala fortuna del artillero polaco, el Balón de Oro se canceló este año debido a la pandemia por COVID 19 que afectó al planeta, sin embargo, aseguró que él hizo lo necesario para ganar esta distinción.

“A mí. Ganamos todo lo que se podía ganar, fui el que más goles marcó en todas las competiciones. Pienso que si un jugador consigue tanto, debería ganar ese premio. Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría en Balón de Oro?”, reveló para el sitio polaco Onet.

Por otra parte, dejó en claro que no desea salir del cuadro bávaro: “He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato con el Bayern Munich, aunque 2023 es una fecha lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto”.

Finalmente, aseguró que sabía que podían ganarle al Barcelona por amplio margen antes de que comenzara el encuentro de cuartos de final: “Antes del partido sabíamos que ganaríamos. Algunos incluso dijeron que sería 5-1, pero 8-2, es un resultado diferente”.