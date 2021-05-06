Definida la Gran Final de la Europa League

Ya conocemos a los dos equipos que disputarán la Gran Final de la Europa League; el Villarreal, que debuta en esta instancia, y el Manchester United, conjunto que jugará su segundo encuentro por trofeo europeo.

Esta será la quinta ocasión en que un cuadro español se mida ante una escuadra inglesa, en la historia del torneo europeo. La ventaja la llevan los hispanos con tres triunfos, por apenas uno inglés.

El primer duelo data del año 2001, cuando el Liverpool venció en tiempos extra al Deportivo Alavés, por marcador de 5-4; cinco años después el Sevilla goleó 4-0 al Middlesbrough. En el nuevo formato de la Europa League, la primera final que se disputó fue entre el Atlético de Madrid y el Fulham, con triunfo para los colchoneros de 2-1, en tiempo extra.

La última vez que se vieron las caras un equipo de La Liga y uno de la Premier League, fue en el 2016. Una vez más el Sevilla fue protagonista, de hecho, el entrenador de los rojiblancos era Unai Emery, actual director técnico del Villarreal. Su escuadra venció 3-1 al Liverpool, en el fin de una era, donde el cuadro español fue tricampeón del certamen (2014, 2015, 2016).

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Roma vs Manchester United

El Manchester United no tuvo mayores complicaciones durante la eliminatoria, en el partido de ida vencieron por 6-2 a la Roma, ventaja que fue liquidatoria para el conjunto inglés. Este jueves viajaron a Italia y a pesar de los esfuerzos por parte de la escuadra de La Loba, poco pudieron hacer.

Edinson Cavani puso el último clavo al ataúd al minuto 39; luego los italianos intentaron regresar, Edin Dzeko consiguió el empate en el partido al 57’, Bryan Cristante logró darle la vuelta 2-1 tres minutos más tarde; pero una vez más el uruguayo llegó para apagar cualquier esperanza al 68’. Un autogol Alex Telles puso cifras definitivas.

David de Gea también tuvo un gran partido, pues la Roma tuvo 12 ocasiones directas en la portería rival, pero el portero español estuvo intratable bajo los tres palos. Al final el marcador global quedó 8-5, para darle el boleto al Manchester United.

Arsenal vs Villarreal

El partido de vuelta fue de puro trámite para el Villarreal. Los español viajaron a Londres con ventaja de 2-1 en el global y este jueves se dedicaron a cuidar el resultado para conseguir el ansiado boleto, cosa que consiguieron tras empatar 0-0 en la vuelta de las semifinales de la Europa League.

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Esta será la primera ocasión que el “Submarino Amarillo” dispute el partido por el título europeo, y tienen un as bajo la manga. El entrenador Unai Emery es un experto en ganar este torneo, pues consiguió el histórico triplete del Sevilla entre los años 2014 y 2016.

Será un duelo espectacular, que se realizará el próximo 26 de mayo en punto de las 2:00 pm (tiempo del centro de México). Manchester United vs Villarreal, Inglaterra vs España, por un boleto directo a la siguiente Champions League.

