Ter Stegen reveló detalles sobre Messi, Haaland y Laporta en Barcelona

El futuro de Lionel Messi está en boca de todos y, sobre todo, ahora que el final de la temporada se acerca de manera inexorable. ¿Se quedará en Barcelona? ¿Se reunirá con Guardiola en el City? ¿Volverá a hacer dupla con Neymar, pero ahora en París? Nada de eso se sabe y, quienes están cerca de Messi evitan hablar del tema. Muy pocos se animan a hablar de la situación que desvela a toda Cataluña, sin embargo, Ter Stegen rompió el hielo en cuanto a esta situación.

Marc-André Ter Stegen, arquero titular de los blaugrana, concedió una entrevista a Sport1 de Alemania y ahí habló de todo. Su actualidad en el club, lo que significó la llegada de Joan Laporta a la presidencia de la institución, la irrupción de Erling Haaland en el escenario mundial y, por supuesto, sobre el futuro de Lionel Messi, quien termina su contrato con el Barcelona a finales del mes entrante.

Te puede interesar: Tigres prepara bombazo para el mercado de verano

El futuro de Messi

“Es el jugador de los últimos años del Barcelona. Él es lo máximo. Por supuesto, sería una pérdida para el Barcelona si se fuera. Al final, solo él puede decidir si se queda o no”, aseguró el arquero alemán sin dar pistas sobre si él conoce o no lo que piensa Lionel Messi sobre el siguiente paso en su carrera.

Laporta trajo calma

Sobre el efecto positivo que tuvo el arribo de Joan Laporta a las oficinas del Barcelona aseveró lo siguiente: “El cambio de presidente ha traído un poco más de calma. Eso es bueno para el club. El Barça seguirá teniendo éxito en el futuro, de eso estoy convencido. El nuevo presidente y su suplente son hinchas del Barcelona y lo transmiten al mundo exterior. Cuando se presentaron ante nosotros, irradiaron una energía enorme”.

Además explicó que aquel día en que se presentó ante ellos por primera vez, la manera en que se dirigió Laporta hacia los futbolistas, los convenció y que, aunque suene increíble, cuando recuerda ese instante se le pone la piel de gallina. También elogió a Laporta al señalarlo como un presidente cercano a los jugadores y, a la vez, un tipo muy accesible que exuda una energía sorprendente.

Habrá que esperar si la sola llegada de una persona como Joan Laporta es suficiente para que Lionel Messi decida mantenerse en el club de su vida y del cual es el máximo exponente en una historia que abarca más de un siglo.

Te puede interesar: Joao Maleck podría regresar a prisión, piden ocho años

Haaland mejoraría a cualquier equipo

Por otro lado, Ter Stegen también habló sobre la sensación del futbol mundial. El noruego Erling Haaland, quien es la gran figura del Borussia Dortmund y una de las estrellas de la Bundesliga y cuyo futuro cercano se ha visto ligado tanto con el Real Madrid como con el Barcelona.

“Cuando ves videos en los que corre de atrás hacia adelante en un sprint completo y limpia a todos con todas sus fuerzas, es increíble. Es pura voluntad, no puedes entrenar eso. O lo tienes o no lo tienes. Haaland haría que cualquier equipo del mundo fuera mejor. Pero eso no significa que no se quedará en Dortmund. El BVB es un club muy bien dirigido, en el que se ha hecho un excelente trabajo en los últimos años. ¿Por qué no debería quedarse allí un año más? Eso de ninguna manera sería un paso atrás. Si se va, su nuevo equipo tendría un delantero increíble durante los próximos diez años”, aseguró de manera prudente sobre el atacante noruego.

MARIUS BECKER/Pool via REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - FC Cologne v Borussia Dortmund - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - March 20, 2021 Borussia Dortmund’s Erling Braut Haaland looks dejected Pool via REUTERS/Marius Becker DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video./File Photo

Te puede interesar: La carcajada de Eden Hazard tras la eliminación del Real Madrid