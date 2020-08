Di Maria quiere hacer historia con PSG

Lisboa, Portugal. El atacante argentino Ángel Di María señala que quiere hacer historia con el PSG al ganar su primera Champions League, pero considera que enfrentar al Bayern Munich sera muy difícil vencer.

“Estamos a un paso de poder terminar un año increíble, pero es un paso duro porque es Bayern es un equipo muy duro y seguramente será una linda final”, declare Di María en la página web de la UEFA.

“Son muy fuertes, son un equipo bien estructurado que jugará su final número once de Champions League. No va a ser nada fácil. Tienen jugadores con mucha experiencia, que han ganado mundiales, que juegan a un nivel altísimo. Intentaremos hacer lo mejor posible, como hicimos hasta ahora para llegar a la final. Seguiremos haciendo lo mismo. Sabemos que tienen jugadores extraordinarios, que están en un momento muy bueno, pero creo nosotros también tenemos nuestros jugadores, nuestro sistema, nuestra forma de jugar, y tenemos un grupo que creo que merece ganar la Champions League”, añadió el argentino.

“Si ganamos el título por primera vez con el París, es quedar en la historia del club. Gané con el Real Madrid ‘La Décima’, que durante muchos años no se le pudo dar al club, y ganarla fue algo increíble para el Madrid. He quedado en la historia del club. Ganar la primera aquí sería algo inolvidable para mí personalmente, porque he venido para poder lograrlo”, finalizó Di María.