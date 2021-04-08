Edson Álvarez enfrenta el más grande desafío en Europa

El defensa mexicano Edson Álvarez, enfrentará junto a su equipo Ajax un importante reto correspondiente a los Cuartos de Final de la Europa League, al medirse ante la Roma.

Este jueves arranca para el equipo holandés y el italiano, su camino hacia la antesala de la Final, por lo que irán con el cuchillo entre los dientes para lograr imponer condiciones en el duelo de ida.

En el terreno de juego se espera la aparición del zaguero mexicano Edson Álvarez, quien llegó a este equipo en 2019, y que pese a momentos de incertidumbre, logra actualmente ser tomado en cuenta por el entrenador Erik ten Hag.

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Edson, ex jugador del América, tendrá que aportar todo su talento tanto a la defensa, como su proyección hacia la ofensiva, pues los antecedentes señalan que la Roma sería favorita para avanzar en la serie.

El Ajax deberá de cambiar la historia ante la Roma en la Europa League

El equipo de Edson Álvarez y la Roma, solo tienen un par de partido como antecedente, y ocurrió en fase de Champions League en la temporada 2002-2003, logrando el equipo holandés una victoria en casa por 2-1 y luego un empate a un gol en Italia.

Desde entonces, ha caído una especie de maldición para el Ajax, pues en 10 partidos en casa enfrentando a rivales italianos, no ha podido ganar, siendo el último de estos encuentros, en la fase de grupos ante el cuadro del Atalanta, perdiendo por 0-1, compromiso en el que Edson Álvarez vio actividad entrando de cambio.

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La Roma y el Ajax cortaron en fechas recientes rachas negativas en torneos europeos. La ‘Loba’, durante 1992 y 2008 había sido eliminada, pero en la temporada 2018-2018 dio cuenta del Barcelona en Champions.

Por el Ajax, estuvo 19 años sin estar en Semifinales en torneos europeos, pero ahora presume de haber recalado en esta instancia en tres ocasiones en los últimos cinco años.