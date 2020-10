El extraño arranque del futbol italiano

Todo inició con una distracción administrativa, esa que le costó a la Roma perder tres puntos en la mesa, en su debut ante el Hellas Verona.

La loba había empatado de visita, pero por la alineación indebida del jugador Amadou Diawara, la victoria terminó siendo para el ex equipo de Rafa Marquez, un golpe duro del que busca recuperarse tras la victoria ante el recién ascendido Benevento Calcio que lo ubican en el lugar número ocho.

La siete veces campeona consecutiva de la Liga, la toda poderosa Juventus que estrena proyecto deportivo bajo la tutela de Andrea Pirlo, se ha visto envuelta en dos temas en un mes.

Y ahí es donde entra el Napoli donde juega el “Chucky” Lozano que no se presentó a jugar su partido contra la Juventus de la jornada 2, alegando que el departamento de salud italiano no los dejó viajar luego de presentar 2 casos positivos de Covid-19 en el plantel, pero el problema fue la igualdad de criterios, porque la liga no le valió el recurso, determinó que el partido se jugaría, lo que término en una victoria de 3-0 en la mesa de la Juve sobre el Napoli, que además, le quitaron otro punto más como castigo. Los Napolitanos buscan recuperar terreno en la tabla tras perder esos 4 puntos, la goleada 4-1 sobre el Atalanta les dio oxigeno ocupan el sitio cuatro.

Juventus perdió a su estrella Cristiano Ronaldo

Pero la “Vecchia” siguió dando de que hablar, porque días después, en plena fecha FIFA, su jugador franquicia, el que para muchos es el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, dio positivo por Covid-19, situación que lo tiene fuera de actividad. Entre esos temas y que el proyecto Pirlo se acomoda, la Juve no pasó del empate con el modesto Crotone esta semana, un arranque que lo tiene en el quinto lugar.

Mientras otros equipos que suelen ser protagonistas en estos últimos años en Italia como la Lazio o la Fiorentina se recuperán de un inicio tambaleante, un histórico parece haber regresado: el AC Milan. El equipo esta por ahora invicto, con marcha perfecta, cuatro victorias en cuatro juegos y líder, manda en el “Calcio”, un “Calcio” que ha tenido un arranque extraño, con un humilde Sassuolo como sublíder en un entorno enrarecido por la pandemia por distracciones administrativas y falta de claridad en algunos procedimientos.