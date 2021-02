El nuevo escándalo de la Chofis López en la MLS.

Javier Eduardo López, mejor conocido como la “Chofis” no aprende y a pesar que llegar a la MLS fue una segunda oportunidad en su carrera futbolística, al parecer el ex jugador de Guadalajara no aprende y sigue en las mismas, lo cacharon en una fiesta privada de unos amigos este fin de semana.



El ahora jugador del San Jose Earthquakes suma un escándalo más en su carrera, por ahora no entrena de lleno con su nuevo equipo para no romper los protocolos sanitarios, pues se está preparando para el inicio de temporada, ahora este episodio lo deja en el ojo del huracán pues un contagio seria perjudicial para su preparación rumbo a la siguiente temporada de la MLS.

“Captaron a la exjoya del Rebaño Sagrado muuuy feliz en una boda el pasado fin de semana, echando el bailongo, el trago y todo, a pesar de que esas pachangas lo tuvieron contra la pared hace no mucho”, mencionó el medio SanCadilla en una publicación.



El 20 de enero las Chivas Rayadas del Guadalajara anunciaron que la “Chofis” fichó con el San José Earthquakes donde se encontró a Matías Almeyda, entrenador que le tiene mucha confianza pues lo dirigió casi tres años en el “Rebaño Sagrado”.

En Twitter, el conjunto Rojiblanco informó que Javier López, uno de sus últimas promesas, quien se quedó solo en eso, pues no logró explotar en el cuadro rojiblanco y salió de la institución por indisciplinas.





“Comunicado Oficial: Eduardo López jugará para San Jose Earthquakes la próxima temporada”, informó el equipo 12 veces campeón de la Liga MX.

¿Cuando comienza la MLS?

La temporada de la MLS comienza el sábado 3 de abril y habrá muchos mexicanos en busca de la gloria en el futbol de los Estados Unidos, entre ellos la Chofis, además de Rodolfo Pizarro del Inter de Miami, Alan Pulido de Kansas, Javier “Chicharito” Hernández del Galaxy, sin dejar atrás a la figura de la liga, Carlos Vela.