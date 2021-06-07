Ellos son los jugadores más valiosos de la Eurocopa 2020

Los mejores y más letales delanteros de mundo se darán cita en la Eurocopa 2020. Ellos juegan en los mejores clubes del planeta. Solo tres tienen un valor por encima todos los demás artilleros que disputarán el torno. Kylian Mbappé, Harry Kane y Romelu Lukaku son considerados los delanteros más valiosos, en cuanto a valor de Mercado del certamen del viejo continente.

La carrera del francés Kylian Mbappé ha despegado como la de pocos en la historia. A sus 22 años ya es campeón del Mundo con la selección galesa, multicampeón en la Ligue 1 con París Saint-Germain y Mónaco. Con su actual club tiene 132 goles en 171 partidos jugados, algunos de ellos muy valiosos, como el triplete que anotó al Barcelona esta temporada en la UEFA Champions League, por eso hoy tiene un valor de mercado de 160 millones de euros.

Te puede interesar: Los mejores partidos de la Eurocopa en la primera fase

De llevar a Francia a la final o a un campeonato, múltiples clubes estarían dispuestos a pagar una importante suma de dinero, que superaría su mismo valor. Lo que puede ser real, ya que su selección es la favorita para llevars el certamen como lo hizo en Rusia 2018.

Harry Kane y Romero Lukako completan el top 3

Detrás de Mbappé esta Harry Kane, con un valor de 120 MDE. El inglés ya es un experimentado son su selección y en este tipo de competencias. Sin embargo, sigue sin ganar un torneo grande con Inglaterra. Hoy es el sexto máximo anotador del combinado inglés con 34 goles. Es una oportunidad de llevar a su nación, que cuenta con nuevos jugadores de renombre, a instancias finales.

Te puede interesar: Analísis : Grupos D, E y F de la Eurocopa 2020

Por último en el top 3 de delanteros más valiosos de la Euro 2020 está Romelu Lukaku, que junto a Kevin De Bruyne, hace a Bélgica una de las selecciones favoritas del torneo. Lukaku fue esencial en el campeonato del Inter de la Serie A, dónde la Juventus había ganado nueve campeonatos seguidos. Anotó 24 goles y consiguió 10 asistencias en los 36 partidos que disputó de la liga italiana.

