En River Plate continua la incertidumbre

Esta semana, el futbol argentino vivió un movimiento telúrico cuando Rodolfo D´Onofrio, actual presidente de River Plate, manifestó que le interesaría convertirse en presidente de la Asociación del Futbol Argentino. De inmediato, comenzaron las especulaciones, y es que muchos consideran que el simple hecho de externan sus intenciones provocarían que la actual dirigencia comenzara una campaña contra su club en venganza.

Hoy River se enfrenta a Racing por la Supercopa en el flamante estadio de la ciudad de Santiago del Estero y, este mediodía, el mandamás del millonaria se reunió como su igual del cuadro de Avellaneda, Víctor Blanco, también con Claudio Tapia, actual presidente de la AFA Y con Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero y anfitrión de la comida. Antes de ingresar al encuentro, D´Onofrio habló sobre esas declaraciones.

“Me viene bien esa pregunta: eso fue una entrevista que me hicieron y me preguntaron si quería. ¿Y cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo (presidente de la AFA)? Pero eso será dentro de unos años, no sé cuándo. Cuando termine el mandato de alguno, o si es la oportunidad para hacerlo”, afirmó el directivo riverplatense.

Reuters

D´Onofrio terminará su mandato en River a finales de año, y ya sin posibilidades de reelegirse comienza a pensar en su futuro dentro del futbol de su país. Aunque sabe que no será en lo inmediato y continuó explicando porque a sus palabras, en referencia a ser el máximo jerarca del futbol argentino, no debe dárseles tanta relevancia.

“Le dieron una trascendencia mayor de la que tenía. Cualquiera que está en esto puede tener una opinión de este tipo, pero de ninguna manera pensando que eso va a ocurrir con inmediatez. El presidente de la AFA tiene un mandato por cuatro o cinco años más todavía y hay que ver si quiere seguir”, aseguró el presidente que ha conquistado dos Libertadores al frente del club de Núñez.

Para cerrar, y ponerle más paños fríos a la situación, comparó su frase con las respuestas de un niño cuando le preguntan si quiere ser policía o bombero. Y aclaro que él, al estar dentro del mundo del futbol, evidentemente le interesa seguir creciendo.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes