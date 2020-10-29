Arsenal regresa a la Europa League con un pobre registro goleador de Aubameyang

El Emirates Stadium se estrena este jueves en la UEFA Europa League, cuando el Arsenal reciba al Dundalk con la intención de mantener la racha de victorias en el Grupo B. Sin embargo, la forma de Pierre-Emerick Aubameyang ha sido criticado últimamente en Inglaterra, ya que el delantero de Gabón sólo registra un gol en sus últimas seis apariciones.

Los ‘Gunners’ comenzaron su campaña con un reñido triunfo contra Rapid Vienna, mientras que sus oponentes irlandeses perdieron 2-1 ante Molde.

EL Arsenal no ha encontrado ritmo en la Premier League

El equipo de Mikel Arteta pasa por una transición en donde no logran constancia en la Premier League y el técnico vasco argumentó que los ‘Gunners’ podrían haber prevalecido ante el Leicester City el fin de semana, sino hubieran tenido un polémico gol anulado por el VAR, aunque también la escasa efectividad del conjunto del norte de Londres preocupa al ex jugador español.

Sin embargo, el rival para esta jornada dos, el modesto Dundalk de Irlanda que hace una semana parecía obtener su primera victoria sobre el Molde, pero el equipo Noruego los remontó en 10 minutos.

Mesut Özil sigue estando en el olvido con el Arsenal y su regreso a las cancha parece que será en el mes de enero del 2021, aunque para este encuentro se espera el debut del portero islandés Rúnar Alex Rúnarsson.

Posible alineación Arsenal:

Rúnarsson; Soares, Mustafi, Gabriel, Kolasinac; Elneny, Ceballos; Nelson, Willock, Pepe; Nketiah

Posible alineación Dundalk:

Rogers; Gannon, Cleary, Boyle, Dummigan; Mountney, Murray, Shields, Sloggett, Duffy; Hoban

Por Emilio Espinoza/Azteca Deportes