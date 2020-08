¿Favorito a ganar la Europa League?

Inter de Milán es el favorito para ganar la Europa League luego de demostrar un asombroso regreso tras el parón deportivo y terminar como segundo lugar en la Serie A, con un solo punto de diferencia ante el campeón Juventus.

Aunque han salido diversos rumores sobre que en el interior del equipo parece haber cierta inconformidad por parte del entrenador del Inter, Antonio Conte.

“Hubo muchas críticas. No me ha gustado lo que se ha hecho a estos chicos y a veces también a mí. No se ha valorado el trabajo de los chicos, no se ha valorado el mío y encontré muy poca protección por parte del club” afirmó el técnico italiano.

Sin embargo, dentro del terreno de juego, el equipo nerazzuri ha demostrado que está de vuelta para competir en lo más alto. Romelu Lukaku y Lautaro Martínez son las grandes figuras de este equipo y desde la reanudación de la Serie A, el delantero belga ha dejado huella en la temporada, anotando seis goles tras el parón y suma 29 tantos en toda la competencia. Por su parte, el argentino lleva 19 goles en este año, aunque en su regreso a la actividad solo suma dos tantos, sin embargo su calidad y capacidad goleadora es indiscutible.

Su rival Getafe, llega con una pésima racha de una sola victoria en sus últimos once encuentros. La productividad goleadora del equipo de Pepe Bordalás es muy baja y solamente marcaron seis goles y sumaron ocho puntos en el regreso de la Liga Española.

La única baja que tiene el equipo de Antonio Conte es el uruguayo Matías Vecino que se encuentra lesionado. El duelo se disputará este miércoles 5 de agosto a las 2:00 pm (Tiempo del Centro) en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen.

Por Emilio Espinosa