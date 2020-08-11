Termina el sueño europeo para Wolves y Raúl Jiménez

Raúl Jiménez y el equipo Wolverhampton quedaron cepillados de la Europa League este martes, tras caer por marcador de 1-0 ante el equipo de Sevilla, que marcó al final del encuentro de Cuartos de Final.

La velada fue dramática para Jiménez y los Wolves, pues el mexicano nunca había fallado un penal en partido oficial con un club, pero para su mala fortuna la falla llegó este día en el choque que era a “matar o morir”.

Jiménez sacó el disparo al minuto 13 tras perfilarse, hacer una pausa y lanzar el balón que el arquero Bono logró detener. El azteca siguió luchando y no bajó la guardia, intentó desde todos los frentes, pero no pudo marcar gol.

VIDEO: PENAL FALLADO DE RAÚL JIMÉNEZ

Hasta el 88’, Lucas Ocampos anotó el tanto del triunfo cuando parecía que todo se iba a ir a la definición por los penales, pero cayó el gol que le dio el triunfo y el pase a los sevillanos y que a su vez terminó con las aspiraciones de Wolves.

NOTA: TRISTE PRIMERA VEZ DE JIMÉNEZ

Para el equipo inglés era importante seguir con vida y aunque era aún muy lejano el título del torneo, era la única vía para colarse a Champions League, motivo por el cual esta derrota pesa el doble.

Jiménez además pudo haber jugado su último partido con la camiseta naranja, pues los reportes indican que Manchester United y Juventus desean ficharlo.