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Fútbol

Revelan fórmula con la que anularon a Raúl Jiménez en Europa League

El mexicano Raúl Jiménez falló un penal, tras el accionar del arquero Bono del Sevilla, quien lo tenía bien estudiado.

Bono portero Sevilla

Escrito por: Azteca Deportes

El arquero del Sevilla, Bono, explicó tras el triunfo de su equipo sobre el Wolverhampton, que a Raúl Jiménez lo conoce desde hace 6 años cuando el mexicano jugaba para el Atlético de Madrid, por lo que tras un arduo estudio logró anularlo en el encuentro de este martes.

Los Wolves cayeron por 1-0 ante el Sevilla, cuando los naranjas tuvieron la chance de pegar primero con un penal, pero desafortunadamente Jiménez no tuvo la mejor presentación, fallando al pena máxima.

El crédito sin embargo, es para Bono, portero del cuadro español, que recalcó que desde los tiempos del Atlético conocía el modo de tirar de Raúl y que durante los días previos al partido, redobló los entrenamientos en tiro de penal.

Acotó que al lado de Lucas Ocampos entrenó en la semana y aceptó que finalmente también contó con un poco de suerte cuando atajó el disparo.

CRÓNICA: WOLVES CAEN ANTE EL SEVILLA

VIDEO: PENAL FALLADO DE RAÚL JIMÉNEZ

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