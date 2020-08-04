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Fútbol

¡Ya viene la Europa League!

La lucha por llegar a cuartos de final comienza.

Raúl Jiménez Wolverhampton

Escrito por: Azteca Deportes

La actividad comienza este miércoles desde las 12:00 pm (Tiempo del Centro) en Ucrania y Dinamarca. Shakhtar Donetsk lleva la ventaja de 2-1 sobre el Wolfsburgo de Alemania. Mientras que en territorio vikingo, Copenhague FC se mide ante el Estambul Başakşehir. El club turco se llevó el mérito luego de vencer por 1-0 al equipo danés antes del parón deportivo.

Más tarde, Manchester United recibe en Old Trafford al LASK Linz, el conjunto inglés lleva la cómoda ventaja de 5-0 ante el conjunto austriaco. Por otra parte, Inter de Milán no jugará en Italia debido a un rebrote de Covid-19 y enfrentará al Getafe en Gelsenkirchen, Alemania. En este enfrentamiento no se disputó el juego de ida, por lo tanto se jugará un encuentro único.

Para el jueves, la emoción de la Europa League continúa en territorio germano desde las 12:00 pm (Tiempo del Centro). Bayer Leverkusen recibe al Rangers de Escocia, los cuales llegan con la desventaja de 3-1. Mientras que Sevilla y AS Roma de igual forma se enfrentarán a partido único en Alemania para definir su pase a los cuartos de final.

En el cierre de los octavos de final, el mexicano Raúl Jiménez vuelve a la acción y lo hará este 6 de agosto cuando el Wolverhampton se mida ante el Olympiakos de Grecia, el encuentro de ida terminó 1-1 y la ventaja la llevan los ‘Wolves’ por el gol de visitante. La actividad terminará con el duelo entre Basel contra Eintracht Frankfurt, la ventaja la lleva el club de Bélgica con marcador de 3-0 sobre el equipo de Alemania.

Por Emilio Espinosa

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