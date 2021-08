Fallece Emilio Ballack, hijo de Michael Ballack

El ex jugador Michael Ballack está de luto, por el fallecimiento de su hijo Emilio Ballack, ocurrido la madrugada del jueves en Lisboa, Portugal, donde la familia tiene una casa y donde habrían ocurrido los hechos que terminaron con la vida del joven.

Reportes locales indicaban que Emilio Ballack era quien se encontraba atrapado en una zona irregular por una de las cuatrimotos que tenían en su hogar, pero un posteo de pésame de parte del Chelsea confirmó la tragedia.

Chelsea confirma muerte de Emilio Ballack

Por medio de una publicación de redes sociales, Chelsea mostró su solidaridad y confirmó el fallecimiento de Emilio Ballack, hijo de uno de los referentes del equipo en los años pasados.

“Todo el Chelsea Football Club está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años.

Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”.

Emilio Ballack murió en un accidente de cuatrimoto

Nacido en 2002, Emilio Ballack constantemente practicaba deportes extremos y usaba en las periferias de su casa, ubicada en Troia, Lisboa en Portugal una cuatrimoto que mostraba en sus redes sociales, mismas que dejaron de existir cuando la noticia de su muerte corrió.

De acuerdo con las primeras declaraciones que se dieron en Portugal, el cuerpo del joven de 18 años, estaba debajo de la cuatrimoto, la cual habría estado mal ubicada en un terreno irregular y cayó encima de Emilio Ballack.

Informaron que no estaba en alguna vialidad y que no hubo otro vehículo involucrado, y aunque en primera instancia tenían sabido que el fallecido era el hijo de un famoso futbolista, no podían mencionar ni confirmar el nombre.

¿Cuántos hijos tenía Michael Ballack?

Michael Ballack tenía tres hijos, siendo Emilio Ballack el segundo, había nacido en el 2002 y constantemente se le veía con su padre, o al menos eso se aprecia en imágenes de redes sociales.

Louis es el más grande con 19 años de edad y Jordi, quien tiene 16 años y busca seguir los pasos de su padre en el futbol mundial.

Hasta el momento Michael Ballack no se ha pronunciado al respecto, ni ha surgido algún comunicado al respecto.