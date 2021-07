Gabriel Heinze se enfrenta a sus jugadores y es despedido

Atlanta, EE.UU. El argentino Gabriel Heinze es despedido del puesto de director técnico del equipo de la MLS Atlanta United por enfrentar a sus jugadores.

El entrenador sudamericano quiso trabajar con métodos que utilizaba en Argentina que detonaron el despido fulminante por las quejas que el Sindicatos de Jugadores expresaron al Atlanta United sobre Heinze, aunado a los pobres resultados en la temporada.

La Liga MX que nadie quiere ver | El Dictado

Te puede interesar: Selección Mexicana de Beisbol en problemas de cara a Tokyo 2020



De acuerdo al diario Atlanta Journal Constitution, el Sindicato de Jugadores presentó una denuncia en contra de Gabriel Heinze por presuntas violaciones al convenio colectivo de trabajo, algo muy serio dentro del deporte profesional estadounidense.

Unas le las violaciones denunciadas contra el argentino es de haber limitado la cantidad de agua que podían beber los jugadores en los entrenamientos al punto de que los médicos del equipo habrían tenido que intervenir, la negativa a garantizarles días libres y la obligatoriedad de atender siempre sus teléfonos y de “estar listos para acudir al centro de entrenamientos en cualquier momento”.

Otros de las situaciones para la salida de Heinze del equipo es que los aficionados no habían visto bien su decisión de no contar con la figura del equipo, el delantero venezolano Josef Martínez, que había expresado al equipo también su intención de no seguir en Atlanta.

Pobres resultados de Gabriel Heinze con Atlanta United



Gabriel Heinze, en los 17 partidos que dirigió al Atlanta United, apenas consiguió cuatro triunfos, empató ocho y perdió cinco, con 16 goles marcados y 20 en contra, nada que ver con el desempeño que tuvo al frente de los equipos argentinos que entrenó antes de llegar al futbol de la MLS.

Te puede interesar: Equipo de Carlos Vela se “roba” a una gran promesa de la Liga BBVA MX

Atlanta United, equipo que en el pasado fue dirigido por el actual técnico de la Selección Azteca Gerardo “Tata” Martino llevándolos a un campeonato, se encuentra en el décimo puesto de la tabla de la Conferencia del Oeste en 13 encuentros disputados.



Con información de EFE