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Galería | Estados Unidos Campeón Mundial Femenil Francia 2019

Galería | Estados Unidos vence a Holanda y es Campeón Mundial Femenil Francia 2019

Por: Azteca Deportes

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Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_14l73z4a

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_23eumtz7

Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_fd2vs1v0

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_s1dp0b3o

VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_87gkzdw8

Marc Atkins/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_d2fli4z4

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_gp5mes0p

VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_7i7ah531

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_g6ql6in8

Robert Cianflone/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

/
KAL|0_az6idemr

Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_14l73z4a

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_23eumtz7

Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_fd2vs1v0

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_s1dp0b3o

VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_87gkzdw8

Marc Atkins/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_d2fli4z4

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_gp5mes0p

VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_7i7ah531

5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_g6ql6in8

Robert Cianflone/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda

KAL|0_az6idemr
KAL|0_14l73z4a
KAL|0_23eumtz7
KAL|0_fd2vs1v0
KAL|0_s1dp0b3o
KAL|0_87gkzdw8
KAL|0_d2fli4z4
KAL|0_gp5mes0p
KAL|0_7i7ah531
KAL|0_g6ql6in8