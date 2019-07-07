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Galería | Estados Unidos Campeón Mundial Femenil Francia 2019
Galería | Estados Unidos vence a Holanda y es Campeón Mundial Femenil Francia 2019
Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Marc Atkins/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Robert Cianflone/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Molly Darlington - AMA/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Marc Atkins/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
VI-Images/VI-Images via Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
5021154/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda
Robert Cianflone/Getty Images | Estados Unidos vs Holanda