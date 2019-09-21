Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Inter se lleva el Derby della Madonnina.
Inter derrota al Milan en la Serie A
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter
GETTY IMAGES | Milan vs Inter