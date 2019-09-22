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Napoli golea en territorio del Lecce
Doblete de Fernando Llorente en triunfo del Napoli
Reuters | Lecce vs Napoli
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Reuters | Lecce vs Napoli
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