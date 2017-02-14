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San Valentín | James Rodríguez y Daniela Ospina
El jugador colombiano está casado con la voleibolista Daniela Ospina
James Rodríguez está casado con la voleibolista Daniela Ospina
Daniela Ospina es hermana de David, arquero del Arsenal de Inglaterra
James Rodríguez y Daniela Ospina
James Rodríguez y Daniela Ospina tienen una hija llamada Salomé
James y Daniela con su pequeña hija de vacaciones
James Rodríguez y su esposa en la presentación con el Real Madrid
James y Daniela en el Santiago Bernabéu
James Rodríguez está casado con la voleibolista Daniela Ospina
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James Rodríguez y Daniela Ospina
James Rodríguez y Daniela Ospina tienen una hija llamada Salomé
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James y Daniela en el Santiago Bernabéu