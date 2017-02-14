  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

San Valentín | James Rodríguez y Daniela Ospina

El jugador colombiano está casado con la voleibolista Daniela Ospina

Por: Azteca Deportes

KAL|1_p4umw7u1

James Rodríguez está casado con la voleibolista Daniela Ospina

KAL|1_3urv872y

Daniela Ospina es hermana de David, arquero del Arsenal de Inglaterra

KAL|1_gqjra3dy

James Rodríguez y Daniela Ospina

KAL|1_aqpnnrsy

James Rodríguez y Daniela Ospina tienen una hija llamada Salomé

KAL|1_mmx5h92c

James y Daniela con su pequeña hija de vacaciones

KAL|1_osvfdrqx

James Rodríguez y su esposa en la presentación con el Real Madrid

KAL|1_jy9pjiu5

James y Daniela en el Santiago Bernabéu

/
KAL|1_p4umw7u1

James Rodríguez está casado con la voleibolista Daniela Ospina

KAL|1_3urv872y

Daniela Ospina es hermana de David, arquero del Arsenal de Inglaterra

KAL|1_gqjra3dy

James Rodríguez y Daniela Ospina

KAL|1_aqpnnrsy

James Rodríguez y Daniela Ospina tienen una hija llamada Salomé

KAL|1_mmx5h92c

James y Daniela con su pequeña hija de vacaciones

KAL|1_osvfdrqx

James Rodríguez y su esposa en la presentación con el Real Madrid

KAL|1_jy9pjiu5

James y Daniela en el Santiago Bernabéu

KAL|1_p4umw7u1
KAL|1_3urv872y
KAL|1_gqjra3dy
KAL|1_aqpnnrsy
KAL|1_mmx5h92c
KAL|1_osvfdrqx
KAL|1_jy9pjiu5