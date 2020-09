Gareth Bale continúa en el Real Madrid

Por: Álvaro López Sordo

La salida de Gareth Bale del Real Madrid no es un hecho. A lo largo de la semana se especuló que el galés tenía pie y medio en el Manchester United, pero la realidad es que el Madrid no está dispuesto a desprenderse del futbolista, al menos no en las condiciones actuales, a pesar de que dudan de su compromiso.

El futbolista ha manifestado que no tiene intención de dejar al conjunto madrileño, y es por eso que su salida se debería dar de manera unilateral, es decir mediante la decisión del club de rescindir el contrato. El problema es que en ese caso, la institución quedaría obligada a pagar en su totalidad lo que le resta de contrato a Bale, unos 34 millones de euros y eso es justamente lo que se rehúsan a hacer.

Por el momento ningún club parece dispuesto a pagar por el traspaso del capitán de la selección de galés y, encima, ofrecerle un salario como el que percibe actualmente. Por ello las autoridades madridistas tienen en su horizonte una reunión con los representantes de Gareth Bale para determinar cuáles son sus intenciones de cara a la próxima temporada y si está dispuesto a comprometerse con lo que implica ser parte del Real Madrid.