Gattuso tiene la fórmula para detener a Messi

Italia: El técnico del Napoli Gennaro Gattuso declaró cómo podría para a Messi en el partido que sostendrán ante Barcelona en la Champions League.

“Yo podría marcarlo en sueños o tal vez jugando con la PlayStation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta de Milan, cuando pesaba 15 ó 20 kilos menos”, apuntó el entrenador tomándolo con humor.

Al ser cuestionado sobre la lesión de Lorenzo Insigne que tuvo que salir antes de tiempo en el partido ante la Lazio después de que en un sprint notara unas molestias musculares, Gattuso afirmó.

“Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizás no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia”.

Por último, Gattuso habló sobre su discusión con Simone Inzaghi, “En mi opinión, merecía la expulsión, dijimos algunas palabras demasiadas. Me exageré”.

Napoli enfrenta el próximo sábado 8 de agosto a Barcelona en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. El partido de ida quedó 1-1.