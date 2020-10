Getafe cambia de nombre para recibir a Lionel Messi y al Barcelona este fin de semana

El Getafe se cambió de nombre. El cuadro de la capital española, decidió aprovechar los reflectores que les brinda la visita del Barcelona, este fin de semana, para enviar un mensaje esperanzador al mundo. El conjunto azulón ha solicitado que se le dejé de llamar “Geta” para convertirse en el “FE C.F.”.

Nace el Fe C.F. para hacerle los honores a Messi

“El Getafe Club de Futbol se cambia el nombre para pedirle al mundo que no pierda la Fe. La situación que nos ha tocado vivir a nivel mundial, está siendo excepcional y el Getafe C.F. no puede permanecer impasible, por lo que ha decidido mandar un mensaje positivo al mundo, ya que si algo ha demostrado la historia, es que somos capaces de superar cualquier adversidad, por este motivo el club quiere pedir al mundo que no pierda la Fe, ya que éste es capaz de hacer cosas increíbles”, publicó la institución como epígrafe del video promocional de la campaña.

Para reforzar el mensaje de esta campaña, que solamente se utilizará para este partido, la dirigencia mandó remover de una de las tribunas del Coliseum Alfonso Pérez, las butacas blancas que formaban “Geta” para que solo permanezcan las que forman la palabra “Fe”.