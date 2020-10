El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool ¡Para que van Dijk lo tenga bien presente!

El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool, calificado como el mejor del mes en la Premier League, lo recordamos por la polémica que ha originado el defensa holandés.

El delantero de los Wolves, Raúl Jiménez no se ofendió con Virgil van Dijk, quien señaló en rueda de prensa, que no conoce al delantero de los Wolves, pese a que este juega en la Premier y les ha marcado gol.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, Raúl le indicó a Luis García y a Carlos Guerrero, que no importa si lo desconoce, pues espera darse a conocer con goles.

“No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles”.

Warrior, le planteó la posibilidad de que ese gol para darse a conocer sea ante Holanda, en una jugada con Jesús Corona, a lo que Raúl Jiménez contestó que “sí, por qué no”.

Raúl Jiménez no pierde el piso pese al éxito

El ariete explicó en la entrevista, que él se ha mantenido con el apoyo de su familia, de sus amigos y de las personas cercanas, pese a los triunfos que tiene.