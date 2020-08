Guardiola advierte a sus jugadores previo al duelo ante Madrid.

Inglaterra. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, manda duro mensaje a sus jugadores previo al encuentro que tendrá la escuadra inglesa ante Real Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

“Si los jugadores no tienen hambre, tendremos un problema, en el sentido que no pasaremos. Tenemos que hacer algo especial para este partido: Estos partidos son sobre el deseo. Conocen al Real Madrid, conocen la calidad que tienen en todos los aspectos. Los jugadores conocen la competición europea, lo saben. Han visto las últimas finales de la Champions cuando ha estado el Real Madrid. Lo saben, por eso no es necesario decirles nada especial”, declaró Guardiola en entrevista para el Manchester City.

“Vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer en ese partido. No es nada especial de lo que hemos hecho esta temporada. La táctica no va a ganar este partido. Es la energía que tenemos dentro todos, el club, los jugadores, todos nosotros. Eso nos dará una oportunidad para pasar, nada más que eso. Este tipo de partidos, los partidos especiales, el deseo de cada jugador es intentar ganar”, declaró el técnico español.

Manchester City tiene una ventaja de 2-1 sobre la escuadra de Zinedine Zidane.