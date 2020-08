Hay Jamie Vardy para rato en Leicester City

Por: Guillermo Santisteban

Los foxes pagaron 1M£ al Fleetwood Town por el atacante sin saber que sería una auténtica ganga después de ver sus números.

Vardy tiene 310 partidos con el equipo, además suma 130 goles y 52 asistencias. Es el cuarto mejor goleador del Leicester City en la historia por detrás de Ernie Hine (156), Arthur Rowley (265) y Arthur Chandler (273).

Temporada tras temporada el atacante sigue demostrando su valía y es por ello que la institución y el futbolista han acordado aumentar un año más su vínculo y ahora tendrá un nuevo contrato hasta 2023.

Luego de firmar, el máximo goleador de la Premier League la temporada pasada (23 goles) habló sobre esta extensión de contrato.

“El viaje que he hecho con este club de fútbol es difícil de describir, y aunque ya hemos logrado mucho juntos, sé que todavía tengo mucho por lograr, así que es un sentimiento especial comprometer mi futuro con el Leicester City una vez más”.

Sobre su edad y las limitantes que esto pueda ser a largo plazo, Vardy no tuvo dudas que puede mostrar el mismo nivel por mucho tiempo.

“Afortunadamente no me siento de mi edad, mis piernas y todo yo todavía estamos bien y toco madera, no tengo ninguna lesión.”

Desde su llegada al King Power Stadium, el internacional inglés tiene 26 partidos jugados con el cuadro de la rosa y siete anotaciones.