Hertha Berlín vs Colonia en vivo por TV Azteca Deportes

El descenso en la Bundesliga de Alemania está que arde y este sábado el Colonia tiene la obligación de vencer al Hertha Berlín en su cancha si quiere alejarse de la zona del descenso.

EN VIVO EL PARTIDO HERTHA BERLÍN VS COLONIA AQUÍ.

De igual forma, el Colonia necesita de una combinación de otros resultados para salir de la zona roja, por lo tanto este encuentro será de vital importancia y lo tenemos en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes desde las 8:30 am, hora del centro de México.

¿Qué necesita el Koln para salvarse?

A la Bundesliga solo le quedan dos jornadas para que culmine el campeonato 2020-2021, en donde Bayern Múnich se coronó campeón; sin embargo hay otros equipos que están luchando por mantener la categoría en la primera división del futbol alemán, como es el caso del Colonia (29 pts), Arminia Bielefeld (31 pts), Werder Bremen (31 pts), Augsburgo (33 pts) e incluso el Hertha Berlín (34 pts).

Este sábado, Colonia visita la capital alemana para medirse al Hertha, y si el equipo de la cabra quiere evitar el descenso tiene que ganar forzosamente este encuentro.

De igual forma, el Colonia requiere que Arminia Bielefeld no gane en casa ante el TSG 1899 Hoffenheim este sábado y que el Augsburgo haga lo propio ante el Werder Bremen, ambos encuentros se juegan a las 8:30 de la mañana.

Tanto el Arminia como el Werder son rivales directos para el Colonia en busca de la salvación y por lo tanto requiere que pierdan para superarlos en la tabla general, aunque también necesita de los tres puntos ante el Hertha para poder escalar y llegar a 32 unidades, las cuales lo sacarían de los puestos del descenso de la Bundesliga.

Historial entre Colonia y Hertha:

La última vez que se enfrentaron ambos equipos, el partido terminó 0-0. El juego se inclinó más hacia el conjunto del Hertha, a pesar de algunas aproximaciones del Colonia; sin embargo, para el duelo de este sábado el Koln es favorito a vencer, ya que de los 59 encuentros que han disputado en Bundesliga en 25 de ellos se han llevado la victoria.

Por otro lado, la última vez que el Koln visitó el Estadio Olímpico de Berlín, le pegó una goleada de 5-0 al Hertha, durante la campaña 2019-2020.

No te pierdas el encuentro entre Hertha Berlín vs. Colonia este sábado a las 8:30 am hora del centro de México por las plataformas digitales de TV.