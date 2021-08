Joan Laporta habla de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona

Barcelona, España. El presidente del club Barcelona Joan Laporta en conferencia de prensa explicó lo sucedido con la contratación del astro argentino Lionel Messi que se cayó cuando todas las partes ya estaban de acuerdo.

“Estoy aquí para explicar la situación de las negociaciones con Lionel Messi, En primer lugar quiero decir desafortunadamente hemos recibido una herencia nefasta y esto ha provocado que la masa salarial deportiva sea del 110% de los ingresos totales que recibe el club y eso significa que no tenemos un margen salarial ya que las reglas de LaLiga del Fair Play financiero no nos permite tener margen para pagarle el salario al argentino”, fue las primeras palabras de Laporta en la conferencia.

“Hemos visto que las perdidas y la deuda del club son mucho mayores de lo que teníamos previsto y ante unos altos contratos que siguen vigentes de los jugadores no nos permiten tener un margen salarial para pagar junto al Fair Play en el futbol español no nos permitió encajar el primer contrato que teníamos con Messi y este Fair Play obligaba al Barcelona estar favor de una operación que conllevaba a apoyarla y que tendría como resultado hipotecar por medio siglo al club y parte de los derechos de televisión, y no estoy dispuesto hacerlo por nadie, esta institución está por encima de cualquier jugador e incluso del mejor jugador del mundo al que estaremos agradecidos eternamente, pero el club Barcelona está encima de cualquier”, añadió el directivo culé.

Según el presidente del Barcelona, han sido “más de dos meses de negociaciones” para buscar una fórmula que permitiese inscribir a Messi, pero finalmente esa fórmula nos se ha encontrado.

“El primer acuerdo al que llegamos era el de un contrato de dos años a pagar en cinco, pero LaLiga no acepta el criterio de ‘cash’ como en otros países. Después, pasamos a un contrato de cinco años intentando que LaLiga fuera más flexible, pero tampoco fue posible”, lamentó Laporta.



“Nuestro principal objetivo es defender a la institución.”, Laporta



Laporta apuntó que se encuentra triste por no haber podido retener al mejor jugador del mundo, pero la circunstancias económicas del Barcelona no se lo permiten. El dirigente agregó que Messi estaba dispuesto en continuar con el club y que la directiva realizó todo lo posible para que el argentino continuará en la institución.

Joan agradeció a Messi por todas las cosas buenas que dejó al club, también señaló que el argentino tiene ofertas de otros equipos para que continúe su exitosa carrera.



”Estamos agradecidos con Leo Messi, quien ha sido el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del Barcelona y la mejor persona.": Joan Laporta



Al ser cuestionado sobre lo que deja Lionel Messi en el Barcelona, Laporta declaró:

“Leo deja un legado excelente, Leo ha hecho historia, es el jugador que más éxito ha tenido en el Barcelona en su historia , ha dejado una huella, ha sido la referencia más exitosa hasta hoy y esperamos superarlo en el futuro, ahora empieza una nueva era y hay un antes y un después de Leo”.

Por último Laporta apuntó, “El homenaje a Messi será el que él quiera y le apetezca hacer. Nosotros se lo haríamos cada día por todo lo que ha dado. Pero sabemos de las circunstancias sanitarias y económicas, y eso lo hace complicado. Espero poder ver algún día el homenaje que se merece en Barça”.