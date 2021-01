Joseph Blatter, reportado con un estado de salud grave

Joseph Blatter, personaje que es recordado por haber estado al frente de la FIFA por un periodo prolongado, está grave de salud en su natal Suiza, aunque acotan que su vida no corre peligro.



Blatter, de 84 años fue internado en días recientes. El jueves se informó que el ex dirigente del organismo más importante del futbol a nivel mundial estaba en un nosocomio, pero ahora su hija ha destacado que está grave aunque no está en riesgo de perder la vida.

Joseph Blatter estuvo de 1998 al 2015 al frente de la FIFA, año en el que una investigación profunda de corrupción le señaló, por lo que dejó el puesto en el que estuvo por 17 años. Luego de su partida, fue suspendido en 2015 por 8 años y la sanción se redujo a 6; además tuvo que realizar un pago por una multa de más de un millón de dólares.

“Mi padre está en el hospital. Está mejorando cada día, pero necesita tiempo y descanso”, comentó su hija Corinne Blatter al diario local Blick.

Aunque su entorno acota que solo necesita descanso, por su edad y su reciente padecimiento de coronavirus, el mundo del futbol tiene puesta la atención en los avances de salud de Blatter.

Los problemas de salud que ha tenido Joseph Blatter

El ex dirigente de la FIFA, Joseph Blatter ha tenido al menos tres momentos intensos en cuanto a su estado de salud, el más reciente en diciembre del 2020 cuando se conoció que dio positivo a covid-19:

1.- En 2015 tuvo un problema con su sistema inmunológico por lo que acudió a una unidad de cuidados intensivos.

2.-En 2016 fue operado de una rodilla y además estuvo en tratamiento por un tumor cutáneo.

3.-En diciembre se supo que Blatter tenía covid-19. Por su edad las alarmas se encendieron, pero medios como The Atlantic reportó que logró sortear los momentos más críticos y que estaba bien. Eventualmente su estado de salud actual se verían ligados a este padecimiento.