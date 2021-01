Jugador revela peleas y privilegios en equipo histórico de Argentina

San Lorenzo de Almagro está en llamas, y es que Ignacio Piatti, quien llegará como refuerzo estelar al club en febrero del año pasado y cuyo vínculo con la institución ha finalizado, rompió el silencio y se le fue al cuello a los hermanos Romero y a la dirigencia azulgrana.

Ángel y Oscar Romero han vivido de problema en problema durante su estancia en el club, y Nacho recordó que cuando llegó no entendía porque todo el grupo estaba de un lado y ellos dos por el otro. Pero con el correr del tiempo entendió lo que sucedía.

“Un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar uno por acá y dos por otro lado. Eso fue Marcelo (Tinelli) que les permitió todas estas cosas. Tener un kinesiólogo, tener un chofer, todas esas cosas. Vos de entrenamiento tenés dos horas y después tenés otras 22 horas para estar afuera con tu kinesiólogo. A mí me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio porque estamos hablando de una figura, pero él estaba todo el día con el grupo y al kinesiólogo lo usaba cuando salía de ahí, como tiene que ser”, sentenció el volante ofensivo.

Quizás, el momento más álgido sucedió cuando Ángel Romero fracturó al juvenil Andrés Herrera durante un entrenamiento. “Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a Herrera y después volvieron. Pero capaz que Mariano Soso (el ahora ex DT) le bajaron información desde arriba”.

Y para colmo de males, recordó que tras la fractura él personalmente llamó a Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, para comentarle que había pasado algo grave y solicitarle su presencia para resolver el tema. Pero la respuesta que recibió lo dejó más que sorprendido, “Fíjate Nacho, ellos le van a pedir disculpas”. Piatti no podía creer que le dijera eso después de que había un joven fracturado.

San Lorenzo en llamas

Finalmente, recordó que el plantel intentó evitar que se llegará a los golpes como sucedió el pasado fin de semana. “Intentamos. Nos reunimos en el gimnasio, todos. Éramos 35. Me tocó hablar a mí. Dije que si no cambiaban se iban a ir a las manos, que no íbamos a poder parar a todos. Estos dos cambiaron un poco hasta ahora. Vienen mal manejados desde arriba: si vos le das tantos privilegios, las llaves del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado.”

Ignacio Piatti asegura que su salida no fue de común acuerdo, que a él lo corrieron del club. Ayer también se fue Mariano Soso, mientras tanto Ángel y Oscar Romero están de vacaciones en su natal Paraguay y San Lorenzo de Almagro sigue en llamas.