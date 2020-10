Jugadores de la selección de Inglaterra rompen las reglas

Inglaterra. Nuevo escándalo se ha soltado en Inglaterra ya que los jugadores de la selección de inglesa Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, y Ben Chilwell y Tammy Abraham, del Chelsea, estuvieron en una fiesta de cumpleaños para festejar a Abraham rompiendo las medidas aplicadas en Reino Unido para evitar contagios de COVID-19 que va en aumento en estas tierras.

El protocolo señala que no deben reunirse mas de 6 personas y en la fiesta se encontraban por lo menos 20 personas.

En imágenes que circulan por las redes sociales se puede ver a los futbolistas y al resto de invitados sin mascarilla y sin mantener la distancia social.

La FA investiga el caso de Jadon Sancho, Ben Chilwell y Tammy Abraham

La FA inglesa está investigando el caso. Las sanciones por superar el número de seis personas en las reuniones en esta época de pandemia pueden llegar hasta los 11.000 euros.

Tammy Abraham se disculpa por la fiesta

Tammy Abraham, según señala el diario “The Sun”, se habría disculpado por la fiesta: “Llegué a casa y me encontré una pequeña fiesta sorpresa. No tenía no idea de que hubiera nada planeado, pero quiero disculparme de corazón por la ingenuidad de estar en esa fiesta. Todo lo que puedo hacer es aprender, pedir perdón y asegurarme de que no vuelve a pasar”.

Inglaterra enfrentará en esta fecha FIFA a Gales, Bélgica y Dinamarca.