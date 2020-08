Jugadores del Bayern Munich sin piedad ante Messi

Portugal. Después de la contundente victoria del Bayern Munich de 8-2 ante Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, los jugadores del equipo alemán festejaron en grande la histórica goleada.

Algunos de ellos no tuvieron paliativos hacia un rival hundido en la miseria de la derrota, ni a la estrella del equipo culé Lionel Messi.

Este fue el caso del alemán Leon Goretzka que manifestó, "No me ha dolido ver así a Leo Messi y me lo he pasado bien”, así como su compañero Joshua Kimmich que al ser cuestionado en este tema contestó en forma tajante,”no”.

Bayern Munich enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Manchester City y Lyon, teniendo como gran favorito al equipo inglés que es dirigido por un ícono del Barcelona, Pep Guardiola.